La Soluzione ♚ Un pittore come Braque

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Un pittore come Braque. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CUBISTA

Curiosità su Un pittore come braque: Georges braque nacque ad argenteuil, nell'île-de-france, il 13 maggio del 1882 da augustine johannet (1859-1942) e charles braque (1855-1911), pittore e decoratore... Il termine Cubismo indica un movimento artistico d'avanguardia originatasi agli inizi del XX secolo in Francia, contraddistinta dalla scomposizione delle figure in solide forme geometriche, dalla compenetrazione di piani taglienti e da un nuovo modo di rappresentare lo spazio attraverso la presenza simultanea di molteplici punti di vista, determinando così il definitivo distacco dalla prospettiva lineare rinascimentale e dai principi dell'equilibrio e della simmetria. Il cubismo si richiama al moderno pensiero scientifico dell'inizio del Novecento, alla fisica di Einstein, all'idea della quarta dimensione. La parola "cubismo" fu usata per ...

