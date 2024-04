La Soluzione ♚ Assiste alla partenza di tutti i treni

Soluzione : CAPOSTAZIONE

Curiosità su Assiste alla partenza di tutti i treni: Carico di tutti gli oneri affidando il rotabile a ditte specializzate esterne. le principali manifestazioni sono naturalmente i numerosissimi treni storici... Il Dirigente Movimento delle ferrovie italiane è una figura professionale, di solito con qualifica di capostazione, che opera in una stazione ferroviaria per dirigervi la circolazione dei treni e/o il movimento delle manovre. In relazione alle altre figure previste dai regolamenti circolazione treni delle FS, quali il Dirigente Centrale, il Dirigente Unico e il Dirigente Centrale Operativo, preposte alla gestione di intere linee, venne anche definito Dirigente Locale.

