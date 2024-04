La Soluzione ♚ Assiste i giovani del corso La definizione e la soluzione di 5 lettere: Assiste i giovani del corso. TUTOR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. assiste i giovani del corso: Diritto tutore – in ambito giuridico, un rappresentante legale. Informatica e tecnologia TUTOR – linguaggio di programmazione per il sistema informatico PLATO;

– linguaggio di programmazione per il sistema informatico PLATO; Safety tutor o SICVE – un dispositivo di misurazione della velocità; Istruzione tutore – una figura professionale nel settore dell'istruzione;

– una figura professionale nel settore dell'istruzione; tutor di formazione – una figura professionale nel settore della formazione. Medicina tutor di sostegno – una figura esperta nel sostegno di persone affette da dipendenze partecipanti a gruppi di terapia e recupero. Storia Iulius Tutor o Giulio Tutore – ufficiale dell'esercito dell'Impero romano. Teatro Tutor – opera teatrale di cui ci ha lasciato testimonianza Marco Tullio Cicerone.

TUTOR

