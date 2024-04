La Soluzione ♚ Mette tutti in maniche corte

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Mette tutti in maniche corte. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ESTATE

Curiosità su Mette tutti in maniche corte: Camicia di lino con pizzo al collo e alle maniche. sopra la camicia si indossava un doppiopetto con maniche lunghe, talvolta sostenuto da stecche di legno... L'estate è una delle quattro stagioni in cui è diviso l'anno, segue la primavera e precede l'autunno.

