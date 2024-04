La Soluzione ♚ L impulso alla partenza La definizione e la soluzione di 7 lettere: L impulso alla partenza. ABBRIVO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L impulso alla partenza: L'abbrivo o abbrivio, nella nautica è il moto inerziale di una imbarcazione. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'abbrivo o abbrivio, nella nautica è il moto inerziale di una imbarcazione. abbrivo ( approfondimento) m sing (pl.: abbrivi) (marina) moto inerziale di una imbarcazione. Nei regolamenti nautici italiani, per abbrivo si considera la generica condizione di moto dell'imbarcazione, sia essa a propulsione attiva o meno, come mera distinzione dall'imbarcazione ferma e quindi generico stato di navigazione. Più in generale, l'abbrivo è un moto di accelerazione o di decelerazione, essendo a questi fini il moto uniforme effetto del ricorso a propulsione. Nell'uso corrente, l'abbrivo ha più sovente il significato di inerzia in decelerazione, e come tale rileva nelle manovre di ancoraggio, ormeggio o attracco in quanto l'inerzia del natante deve essere calcolata per individuare il momento in cui interrompere opportunamente la propulsione e far coincidere il punto naturale di arresto con quello desiderato senza dover ricorrere a spinta contraria (marcia indietro) a fini di freno. Sillabazione ab | brì | vo Pronuncia IPA: /ab'brivo/ Etimologia / Derivazione derivato di abbrivare Sinonimi (senso figurato) impulso, spinta Varianti abbrivio Altre Definizioni con abbrivo; impulso; partenza; L impulso iniziale; Impulso iniziale; Abbrivo impulso iniziale; L attendono i podisti chini sui blocchi di partenza; La partenza dell aviatore; Cerca altre soluzioni cruciverba

ABBRIVO

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'L impulso alla partenza' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.