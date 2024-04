La Soluzione ♚ Abbandono o rifugio

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Abbandono o rifugio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RITIRO

Curiosità su Abbandono o rifugio: Terrapieno. ^ rifugio antiaereo, su museotorino.it. ^ rifugio antiaereo palazzo civico, su guidatorino.com. bassignana, opera citata ^ rifugio, su istoreto... Ritiro – di un materiale Ritiro del calcestruzzo Ritiro compensato Ritiro delle materie plastiche Ritiro spirituale Congregazione del Ritiro Suore del Ritiro Cristiano Suore di Nostra Signora del Ritiro al Cenacolo Ritiro o ritirata – in senso militare

Altre Definizioni con ritiro; abbandono; rifugio;