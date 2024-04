La Soluzione ♚ L opposto della consegna La definizione e la soluzione di 6 lettere: L opposto della consegna. RITIRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L opposto della consegna: Ritiro – di un materiale Ritiro del calcestruzzo Ritiro compensato Ritiro delle materie plastiche Ritiro spirituale Congregazione del Ritiro Suore del Ritiro Cristiano Suore di Nostra Signora del Ritiro al Cenacolo Ritiro o ritirata – in senso militare Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Ritiro – di un materiale Ritiro del calcestruzzo Ritiro compensato Ritiro delle materie plastiche Ritiro spirituale Congregazione del Ritiro Suore del Ritiro Cristiano Suore di Nostra Signora del Ritiro al Cenacolo Ritiro o ritirata – in senso militare ritiro m sing (pl.: ritiri) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (sport) tempo in cui un team o uno sportivo passa in un posto ameno in attesa di una gara Voce verbale ritiro prima persona singolare dell'indicativo presente di ritirare Sillabazione ri | tì | ro Pronuncia IPA: /ri'tiro/ Etimologia / Derivazione derivazione di ritirare formato da ri- e tirare Sinonimi (di truppe) indietreggiamento, ripiegamento, sconfitta, fuga, sbandamento, smobilitazione

indietreggiamento, ripiegamento, sconfitta, fuga, sbandamento, smobilitazione ( diritto ) ( economia ) prelievo, incasso, riscossione

prelievo, incasso, riscossione luogo remoto, luogo appartato, rifugio, ricovero, asilo, eremo

riposo, pensionamento

rinuncia, ritrattazione, disdetta, revoca, sconfessione, eliminazione, annullamento, abbandono

(di indumento, tessuto) restringimento

restringimento (di metallo) contrazione

contrazione (da un concorso) rinuncia, rifiuto

rinuncia, rifiuto (voce verbale:un pallone, un sasso, ecc.) tiro di nuovo, ributto, rilancio, lancio, getto, scaglio

tiro di nuovo, ributto, rilancio, lancio, getto, scaglio (artigli, bucato, ecc.) tiro dentro, tiro indietro

tiro dentro, tiro indietro (truppe) faccio tornare, richiamo, rimuovo, allontano

faccio tornare, richiamo, rimuovo, allontano (denaro) incasso, riscuoto, prelevo, mi faccio consegnare

incasso, riscuoto, prelevo, mi faccio consegnare (un’affermazione, una proposta, ecc.) annullo, revoco, ritratto, disdico, sconfesso, cancello, elimino, abbandono Contrari (voce verbale) ribadisco, confermo, perservo Altre Definizioni con ritiro; opposto; consegna; Vi è costretto il corridore esausto; I calciatori effettuano quello collegiale; È opposto a stereo; Il punto opposto al Nadir; La consegna a domicilio; La consegna d un documento; Cerca altre soluzioni cruciverba

RITIRO

