La Soluzione ♚ Abbandonati da tutti

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Abbandonati da tutti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : REIETTI - DERELITTI

Curiosità su Abbandonati da tutti: Fiction. abbandonati nello spazio, su movieplayer.it, netaddiction s.r.l.. (en) abbandonati nello spazio, su imdb, imdb.com. (en) abbandonati nello spazio... I reietti dell'altro pianeta (Dispossessed: an ambiguos utopia), noto anche come Quelli di Anarres, è uno dei più celebri romanzi di fantascienza utopica scritti da Ursula K. Le Guin ed è stato pubblicato da Harper & Row nel 1974. È stato tradotto in italiano da Riccardo Valla per Editrice Nord nel 1976. Il romanzo è il quinto, in ordine di pubblicazione e non di cronologia interna, del Ciclo dell'Ecumene ed è stato insignito nel 1975 del Premio Hugo per il miglior romanzo, del Premio Locus per il miglior romanzo di fantascienza, del Premio Nebula per il miglior romanzo e del Premio Jupiter.

