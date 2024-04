La Soluzione ♚ Meglio così che mal accompagnati La definizione e la soluzione di 4 lettere: Meglio così che mal accompagnati. SOLI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Meglio cosi che mal accompagnati: Donna che c'è in te 2019 - grazie piper 2024 - i'm still singing 1976 - i successi di mal 1992 - i grandi successi di mal 1996 - il meglio di mal 1996... Ius soli (in lingua latina «diritto basato sull'appartenenza al territorio») è un'espressione giuridica che indica l'acquisizione della cittadinanza di un dato Paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Si contrappone allo ius sanguinis (o «diritto del sangue»), che indica invece la trasmissione alla prole della cittadinanza del genitore, sulla base pertanto ... Altre Definizioni con soli; meglio; così; accompagnati; Non accompagnati; Spiritualmente uniti; Avere la meglio; Cambiano meglio in peggio; Così Alessandro Magno incitava Bucefalo; E così via abbreviato; Meglio così che male accompagnati;

SOLI

La soluzione verificata di 4 lettere per risolvere 'Meglio così che mal accompagnati' è SOLI.