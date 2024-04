La Soluzione ♚ Abbandonare la patria

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Abbandonare la patria. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EMIGRARE

Curiosità su Abbandonare la patria: patria" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pro patria (disambigua). l'aurora pro patria 1919 s.r.l., meglio nota come pro patria o... Ogni cosa è illuminata (titolo originale: Everything Is Illuminated) è un film statunitense uscito nel 2005. Si tratta della trasposizione cinematografica dell'omonimo libro autobiografico di Jonathan Safran Foer, in cui racconta il suo viaggio (sia fisico che spirituale) sulle orme del nonno, costretto ad emigrare, dalla natia Ucraina, negli Stati Uniti.

