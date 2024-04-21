La patria di Giovanni Paolo II

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La patria di Giovanni Paolo II' è 'Polonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLONIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La patria di Giovanni Paolo II" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La patria di Giovanni Paolo II". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Polonia? La Polonia è il paese di nascita di Giovanni Paolo II, un luogo che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua vita e nel suo percorso spirituale. Questa nazione, situata in Europa centrale, ha visto nascere il papa che ha lasciato un'impronta significativa nel mondo. La sua terra natale rappresenta anche un simbolo di cultura, storia e fede per molti.

In presenza della definizione "La patria di Giovanni Paolo II", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La patria di Giovanni Paolo II" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Polonia:

P Padova O Otranto L Livorno O Otranto N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La patria di Giovanni Paolo II" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

