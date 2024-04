La Soluzione ♚ Abbandonare momentaneamente il proprio posto

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Abbandonare momentaneamente il proprio posto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ASSENTARSI

Curiosità su Abbandonare momentaneamente il proprio posto: Negli affari criminali della famiglia, convince il fratello santino, che ha preso momentaneamente il comando, a farlo incontrare a una cena con sollozzo... Io speriamo che me la cavo è un film del 1992 diretto da Lina Wertmüller e interpretato da Paolo Villaggio. Il film è tratto dall'omonimo libro di Marcello D'Orta.

