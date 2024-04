La Soluzione ♚ Confinano con gli Etiopi e i Somali La definizione e la soluzione di 7 lettere: Confinano con gli Etiopi e i Somali. KENIANI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Confinano con gli etiopi e i somali: Africano. confinano con l'etiopia sudan e sud sudan a ovest, gibuti ed eritrea a nord, la somalia a est e il kenya a sud. all'interno del paese è presente... Il Kenya (AFI: /'knja/), ufficialmente Repubblica del Kenya (in swahili Jamuhuri ya Kenya; in inglese Republic of Kenya), è uno Stato dell'Africa orientale, confinante a nord con Etiopia e Sudan del Sud, a sud con la Tanzania, a ovest con l'Uganda, a nord-est con la Somalia e bagnato a est dall'oceano Indiano. Nairobi ne è la capitale e la città più grande. Altre Definizioni con keniani; confinano; etiopi; somali; Gli Africani di Nairobi; Confinano con gli Etiopi; Confinano con gli Ungheresi e i Bulgari; L opera con Egizi ed Etiopi; Confinano con i Somali;

KENIANI

