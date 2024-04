La Soluzione ♚ Confinano con gli Etiopi La definizione e la soluzione di 6 lettere: Confinano con gli Etiopi. SOMALI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Confinano con gli etiopi: Sostegno ai patrioti etiopi. nel corso della campagna dell'africa orientale italiana, le forze britanniche insieme ai combattenti etiopi arbegnuoc riuscirono... La Somalia (in somalo: Soomaaliya, scrittura somala: ; in arabo , al-Sumal), ufficialmente Repubblica Federale di Somalia (in somalo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya; in arabo , Jumhuriyyat a-umal al-Fideraaliya), nota anche come Penisola dei Somali o Paese dei Somali, è uno Stato dell'Africa orientale situato nel Corno d'Africa, con capitale Mogadiscio. Il nome attuale in italiano della Somalia, precedentemente nota come "Paese dei Somali", fu dato dall'esploratore italiano Luigi Robecchi Bricchetti, primo europeo a visitare estensivamente la regione del Corno d'Africa denominata ... Altre Definizioni con somali; confinano; etiopi; Stato nel Corno d Africa; A est dell Etiopia; Confinano con gli Etiopi e i Somali; Confinano con gli Ungheresi e i Bulgari; L opera con Egizi ed Etiopi;

