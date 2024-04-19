Confinano con gli Ungheresi e i Bulgari

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Confinano con gli Ungheresi e i Bulgari' è 'Romeni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROMENI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Confinano con gli Ungheresi e i Bulgari" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: RUMENI

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Confinano con gli Ungheresi e i Bulgari". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Romeni? I Romeni sono un popolo che condivide il confine con le nazioni dell'Ungheria e della Bulgaria, vivendo in una regione ricca di storia e cultura. La loro identità si è formata attraverso secoli di interazioni con queste vicine, mantenendo tradizioni uniche. La presenza di confini comuni ha favorito scambi e influenze tra le popolazioni, contribuendo a creare un patrimonio culturale variegato e ricco di diversità.

Confinano con gli Ungheresi e i Bulgari nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Romeni

Se la definizione "Confinano con gli Ungheresi e i Bulgari" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Confinano con gli Ungheresi e i Bulgari" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Romeni:

R Roma O Otranto M Milano E Empoli N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Confinano con gli Ungheresi e i Bulgari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

