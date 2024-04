La Soluzione ♚ A est dell Etiopia La definizione e la soluzione di 7 lettere: A est dell Etiopia. SOMALIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su A est dell etiopia: Fondato nel 1137 in quella zona geografica che oggi chiamiamo eritrea ed etiopia, quando il monaco tekle haymanot, proclamando la continuità con l'antico... La Somalia (in somalo: Soomaaliya, scrittura somala: ; in arabo , al-Sumal), ufficialmente Repubblica Federale di Somalia (in somalo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya; in arabo , Jumhuriyyat a-umal al-Fideraaliya), nota anche come Penisola dei Somali o Paese dei Somali, è uno Stato dell'Africa orientale situato nel Corno d'Africa, con capitale Mogadiscio. Il nome attuale in italiano della ... Altre Definizioni con somalia; etiopia; Stato nel Corno d Africa; Regnò in Etiopia; Alta cima dell Etiopia; Provincia dell Etiopia;

La risposta a A est dell Etiopia

SOMALIA

S

O

M

A

L

I

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'A est dell Etiopia' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.