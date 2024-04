La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo disputano le contrade senesi. PALIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il Palio di Siena è una competizione fra le diciassette Contrade di Siena nella forma di una giostra equestre di origine medievale. La "carriera", come viene tradizionalmente chiamata la corsa, si svolge normalmente due volte l'anno: il 2 luglio si corre il Palio in onore della Madonna di Provenzano (festa della Visitazione nel calendario antico) e il 16 agosto quello in onore della Madonna Assunta.In occasione di avvenimenti eccezionali, di ricorrenze cittadine o nazionali ritenute rilevanti e pertinenti (come il centenario dell'Unità d'Italia), la comunità senese può decidere di effettuare un "Palio straordinario".

palio ( approfondimento) m sing (pl.: pali)

prezioso pezzo di stoffa gara ippica di Siena o di Asti.

Sillabazione

pà | lio

Pronuncia

IPA: /'paljo/

Etimologia / Derivazione

( drappo ) dal latino pallium , drappo.

) dal latino , drappo. (gara ippica) deriva dal drappo, il premio assegnato sin dalle gare più antiche, il nome passò poi per estensione alla gara stessa

Sinonimi

drappo, palma, premio, onore, ricompensa

( per estensione ) gara, competizione, prova, sfida, giostra

gara, competizione, prova, sfida, giostra (letterario) agone

Termini correlati

vessillo

Varianti

pallio

