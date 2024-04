La Soluzione ♚ Chi le indossa è in lutto La definizione e la soluzione di 9 lettere: Chi le indossa è in lutto. GRAMAGLIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Chi le indossa e in lutto: Il lutto è il sentimento di intenso dolore che si prova per la morte, in genere, di una persona cara. il costrutto teorico di lutto presenta rilievi di... Mariella Gramaglia (Ivrea, 4 maggio 1949 – Roma, 15 ottobre 2014) è stata una politica italiana. Altre Definizioni con gramaglie; indossa; lutto; S indossa in officina; Si indossa in casa; Viene abbrunata in segno di lutto; Il colore del lutto liturgico;

