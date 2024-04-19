Si indossa in casa

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si indossa in casa' è 'Vestaglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VESTAGLIA

Perché la soluzione è Vestaglia? Una vestaglia è un indumento comodo e morbido che si indossa in casa, spesso utilizzato per rilassarsi o per coprire l'abbigliamento quotidiano. Realizzata generalmente in tessuti soffici come cotone o seta, permette di mantenere calore e comfort durante i momenti di relax. La vestaglia può avere diverse lunghezze e stili, adattandosi alle preferenze di chi la indossa. È un capo che accompagna le attività domestiche, offrendo calore e comodità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si indossa in casa". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Si indossa in casa nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Vestaglia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si indossa in casa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si indossa in casa" conferma che la soluzione 'Vestaglia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Vestaglia

V Venezia E Empoli S Savona T Torino A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si indossa in casa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vestaglia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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