La Soluzione ♚ Caratterizza i pannolini che mantengono asciutti i bebè

La definizione e la soluzione di 12 lettere: Caratterizza i pannolini che mantengono asciutti i bebè. ASSORBIMENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Caratterizza i pannolini che mantengono asciutti i bebe: pandolfini che mantengono asciutti i beebe" In fisica come con il linguaggio di tutti i giorni con il termine assorbimento si intende la capacità di un oggetto di catturare, incorporare della materia oppure dell'energia, come ad esempio una radiazione elettromagnetica. Ma vi sono anche altri significati di assorbimento: In ottica l'assorbimento è la capacità di un mezzo di assorbire la luce In acustica si dice assorbimento acustico la capacità di un mezzo di attenuare un suono In farmacologia l'assorbimento rappresenta la prima fase di una serie di processi a cui va incontro un farmaco assunto. In fisiologia l'assorbimento rappresenta l'ultima fase della digestione. In chimica, con ...

