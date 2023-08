Si mette al collo del bebè quando mangia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mette al collo del bebè quando mangia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BAVAGLINO

Significato/Curiosita : Si mette al collo del bebe quando mangia

Ma viene anticipato da bev. bender è quindi costretto a prendersi cura del bebè-robot, che viene chiamato ben "vending" rodriguez perché ha assimilato... Fazzoletto o una sciarpa, ma i più comuni sono il collare, il campanello e un bavaglino decorativo. questi oggetti sono molto probabilmente un richiamo agli accessori... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si mette al collo del bebè quando mangia : mette; collo; bebè; quando; mangia; Noto modo di dire mette re la mano; mette re le cose una sopra l altra; Stato in cui viene colto chi commette un reato; Ammette re la colpa e chiedere scusa; Immette re aria nella bocca o nel naso; Lo è il capocollo ; Fa perno sul collo ; Boccette cui si sega il collo ; È appeso al collo delle mucche; Recipienti di vetro dal collo molto sottile; Lo usa il bebè per imparare a camminare; Bebe la schermitrice paralimpica; Appellativo per il bebè ; Vi si mette il bebè ; Il male del bebè ; Conforto che si prova quando è alleviato un dolore; quando i fanno ooh canta Povia; Si aprono quando diluvia; Si chiedono quando si è in bolletta; L innocenza quando disarma; mangia bile commestibile; mangia re tra la colazione e la cena; Possono essere mangia ti; Se lo mangia no gli invidiosi; Vi si mangia no enchiladas e tortillas;

Cerca altre Definizioni