Asciutti seccati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Asciutti seccati.

Soluzione 6 lettere : RIARSI

Significato/Curiosita : Asciutti seccati

Preparare insieme una grande quantità di cuscus in grani. questi ultimi, seccati al sole, potevano poi durare per parecchi mesi. al giorno d'oggi, la produzione... Particolare: apparvero in lontananza riarsi terreni. apparvero in lontananza terreni riarsi. l'aggettivo riarsi indica in entrambe le frasi una qualità...