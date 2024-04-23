Una coppia di fari del veicolo
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Una coppia di fari del veicolo' è 'Abbaglianti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ABBAGLIANTI
Perché la soluzione è Abbaglianti? Gli abbaglianti sono due fari posti sulla parte anteriore di un veicolo, progettati per migliorare la visibilità durante la guida notturna o in condizioni di scarsa illuminazione. La loro funzione principale è quella di illuminare a lunga distanza, consentendo al conducente di percepire meglio gli ostacoli e le condizioni della strada. Sono utili soprattutto in zone poco illuminate e in assenza di altri veicoli, garantendo maggiore sicurezza durante il viaggio.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una coppia di fari del veicolo". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Una coppia di fari del veicolo nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Abbaglianti
Questa pagina è dedicata alla definizione "Una coppia di fari del veicolo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una coppia di fari del veicolo" conferma che la soluzione 'Abbaglianti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Abbaglianti
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una coppia di fari del veicolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Abbaglianti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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