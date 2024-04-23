Una coppia di fari del veicolo

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Una coppia di fari del veicolo' è 'Abbaglianti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABBAGLIANTI

Perché la soluzione è Abbaglianti? Gli abbaglianti sono due fari posti sulla parte anteriore di un veicolo, progettati per migliorare la visibilità durante la guida notturna o in condizioni di scarsa illuminazione. La loro funzione principale è quella di illuminare a lunga distanza, consentendo al conducente di percepire meglio gli ostacoli e le condizioni della strada. Sono utili soprattutto in zone poco illuminate e in assenza di altri veicoli, garantendo maggiore sicurezza durante il viaggio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una coppia di fari del veicolo". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Una coppia di fari del veicolo nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Abbaglianti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una coppia di fari del veicolo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una coppia di fari del veicolo" conferma che la soluzione 'Abbaglianti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Abbaglianti

A Ancona B Bologna B Bologna A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una coppia di fari del veicolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Abbaglianti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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