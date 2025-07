I fari segnalati da una spia blu nei cruciverba: la soluzione è Abbaglianti

Home / Soluzioni Cruciverba / I fari segnalati da una spia blu

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'I fari segnalati da una spia blu' è 'Abbaglianti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABBAGLIANTI

Curiosità e Significato di Abbaglianti

La parola Abbaglianti è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Abbaglianti.

Perché la soluzione è Abbaglianti? Gli abbaglianti sono i fari più potenti delle automobili, attivati per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione o notte fonda. Quando una spia blu si accende sul cruscotto, indica che sono stati attivati, garantendo una luce intensa e direzionata. È importante usarli correttamente per non accecare gli altri automobilisti e mantenere la sicurezza sulla strada.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I fari con la spia bluI colletti blu di un industriaUn fiore blu-violetto con le foglie a spadaSe è segreto spiaOmini blu dei fumetti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Abbaglianti

Hai davanti la definizione "I fari segnalati da una spia blu" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

B Bologna

B Bologna

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E I A G T N I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARTIGIANE" ARTIGIANE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.