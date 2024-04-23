Il gruppo dei Fedeli alla Linea

Home / Soluzioni Cruciverba / Il gruppo dei Fedeli alla Linea

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il gruppo dei Fedeli alla Linea' è 'Cccp'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CCCP

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Cccp? Il gruppo dei Fedeli alla Linea, noto anche come CCCP, è una band italiana formata negli anni ottanta che si distingue per il suo stile musicale innovativo e provocatorio. La loro musica combina elementi di punk, post-punk e new wave, creando un sound energico e spesso politico. Il loro nome richiama un'ideologia di fedeltà a determinati ideali, mentre le loro canzoni spesso affrontano temi sociali e culturali. La loro influenza si sente ancora nella scena musicale italiana contemporanea.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il gruppo dei Fedeli alla Linea". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il gruppo dei Fedeli alla Linea nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cccp

La soluzione associata alla definizione "Il gruppo dei Fedeli alla Linea" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il gruppo dei Fedeli alla Linea" conferma che la soluzione 'Cccp' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cccp

C Como C Como C Como P Padova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il gruppo dei Fedeli alla Linea" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cccp' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Era la sigla dell Urss per i russiSi fuse con il gruppo SanpaoloUn gruppo di lettereLinea di confineLinea ordinata di soldati affiancatiUn gruppo di versi