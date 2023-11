La definizione e la soluzione di: Era la sigla dell Urss per i russi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CCCP

Significato/Curiosita : Era la sigla dell urss per i russi

Ascolta [s'jus s'vetskx sl'stitskx r'spublk]), acronimo urss e in forma abbreviata unione sovietica (in russo ´ ´, sovétskij... Ascolta [s'jus s'vetskx sl'stitskx r'spublk]), acronimoe in forma abbreviata unione sovietica (in russo ´ ´, sovétskij... I CCCP - Fedeli alla Linea sono stati un gruppo musicale punk rock italiano attivo dal 1982 al 1990, considerato tra i più importanti e influenti nell'Italia degli anni Ottanta. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

