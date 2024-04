La Soluzione ♚ La abbandonano gli emigranti

La soluzione di 6 lettere per la definizione: La abbandonano gli emigranti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PATRIA

Curiosità su La abbandonano gli emigranti: Interni sono la lombardia orientale, il veneto, l'emilia-romagna, la toscana e l'umbria. l'emigrante di febo mari (1915) gli emigranti di gino zaccaria... La Patria (dal latino = la terra dei padri) è il concetto di nazione e paese, natio interiorizzato e idealizzato.

Altre Definizioni con patria; abbandonano; emigranti;