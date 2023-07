Emigranti forzati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Emigranti forzati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ESULI

Significato/Curiosità : Emigranti forzati

Gli emigranti forzati, noti anche come esuli, sono individui o gruppi di persone costretti a lasciare il proprio paese di origine a causa di circostanze avverse, come conflitti armati, persecuzioni politiche, guerre, disastri naturali o violazioni dei diritti umani. Queste persone affrontano situazioni difficili e spesso traumatiche mentre cercano rifugio e sicurezza in un paese straniero. L'emigrazione forzata può portare a una serie di sfide, tra cui il trauma psicologico, la perdita di identità culturale e la lotta per l'integrazione nella nuova società. Gli esuli possono anche contribuire significativamente alla diversità culturale e all'arricchimento delle comunità in cui si stabiliscono, portando con sé storie di resilienza e speranza.

Altre risposte alla domanda : Emigranti forzati : emigranti; forzati; Accolsero molti emigranti ; L abbandonano gli emigranti ; Trasformano i frati in forzati ; I forzati meno forti; Erano forzati per i galeotti; Si è forzati a starci; Sono forzati per i convalescenti;

Cerca altre Definizioni