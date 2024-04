La Soluzione ♚ Abbandonano le file

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Abbandonano le file. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DISERTORI

Curiosità su Abbandonano le file: Sauron, in seguito alla forgiatura degli anelli del potere. gli elfi abbandonano progressivamente la terra di mezzo, per potersi definitivamente stabilire... Disertori – militari che, in tempo di pace o in guerra, abbandonano il loro posto senza esserne autorizzati Disertori – romanzo di Franco Ricciardiello Benvenuto Maria Disertori – musicologo e incisore italiano Beppino Disertori – psichiatra, filosofo, politico, partigiano e scrittore italiano

