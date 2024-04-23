L abbandonano gli emigrati

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L abbandonano gli emigrati' è 'Patria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATRIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L abbandonano gli emigrati" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L abbandonano gli emigrati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Patria? La patria rappresenta il luogo di origine e di identità per chi emigra, spesso lasciandola per cercare nuove opportunità. È il simbolo di appartenenza e di radici profonde, che si porta nel cuore anche lontano da casa. Quando si parte, si lascia un pezzo di sé e si porta con sé il ricordo e l’affetto per il proprio paese natale. La patria rimane un punto di riferimento anche in assenza.

Per risolvere la definizione "L abbandonano gli emigrati", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L abbandonano gli emigrati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Patria:

P Padova A Ancona T Torino R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L abbandonano gli emigrati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

