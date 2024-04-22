Uno che compra o vende per contro d altri
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Uno che compra o vende per contro d altri' è 'Commissionario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COMMISSIONARIO
Come completare la definizione
- Definizione: Uno che compra o vende per contro d altri
- Risposta: COMMISSIONARIO
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 14
- Schema utile: C_____________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perché la soluzione è Commissionario? Un commissionario è una persona che agisce come intermediario tra chi desidera vendere o acquistare beni o servizi e altri soggetti. La sua attività consiste nel gestire operazioni commerciali per conto di terzi, ricevendo in cambio una commissione o un compenso stabilito. Questo ruolo richiede capacità di negoziazione e conoscenza del mercato, poiché il commissionario si impegna a rappresentare gli interessi di chi lo ha incaricato, operando con professionalità e trasparenza.
Nei cruciverba, 'Uno che compra o vende per contro d altri' si risolve con Commissionario
La definizione "Uno che compra o vende per contro d altri" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Commissionario'.
Schemi utili per Commissionario
- Schema parole: 14
- La soluzione inizia con C
- La soluzione finisce con O
- Schema iniziale: C_____________
- Schema finale: __________ARIO
Le 14 lettere della soluzione Commissionario
La soluzione 'Commissionario' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uno che compra o vende per contro d altri". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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