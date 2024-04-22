Uno che compra o vende per contro d altri

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Uno che compra o vende per contro d altri' è 'Commissionario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMMISSIONARIO

Come completare la definizione Definizione: Uno che compra o vende per contro d altri

Uno che compra o vende per contro d altri Risposta: COMMISSIONARIO

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 14

14 Schema utile: C_____________

C_____________ Inizia con: C

C Finisce con: O

Perché la soluzione è Commissionario? Un commissionario è una persona che agisce come intermediario tra chi desidera vendere o acquistare beni o servizi e altri soggetti. La sua attività consiste nel gestire operazioni commerciali per conto di terzi, ricevendo in cambio una commissione o un compenso stabilito. Questo ruolo richiede capacità di negoziazione e conoscenza del mercato, poiché il commissionario si impegna a rappresentare gli interessi di chi lo ha incaricato, operando con professionalità e trasparenza.

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Nei cruciverba, 'Uno che compra o vende per contro d altri' si risolve con Commissionario

La definizione "Uno che compra o vende per contro d altri" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Commissionario'.

Schemi utili per Commissionario

Schema parole: 14

La soluzione inizia con C

La soluzione finisce con O

Schema iniziale: C_____________

Schema finale: __________ARIO

Le 14 lettere della soluzione Commissionario

C Como O Otranto M Milano M Milano I Imola S Savona S Savona I Imola O Otranto N Napoli A Ancona R Roma I Imola O Otranto

La soluzione 'Commissionario' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uno che compra o vende per contro d altri". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.