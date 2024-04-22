Uno che compra o vende per contro d altri

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Uno che compra o vende per contro d altri' è 'Commissionario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMMISSIONARIO

Come completare la definizione

  • Definizione: Uno che compra o vende per contro d altri
  • Risposta: COMMISSIONARIO
  • Lunghezza: 14 lettere
  • Schema parole: 14
  • Schema utile: C_____________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

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Perché la soluzione è Commissionario? Un commissionario è una persona che agisce come intermediario tra chi desidera vendere o acquistare beni o servizi e altri soggetti. La sua attività consiste nel gestire operazioni commerciali per conto di terzi, ricevendo in cambio una commissione o un compenso stabilito. Questo ruolo richiede capacità di negoziazione e conoscenza del mercato, poiché il commissionario si impegna a rappresentare gli interessi di chi lo ha incaricato, operando con professionalità e trasparenza.

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Nei cruciverba, 'Uno che compra o vende per contro d altri' si risolve con Commissionario

La definizione "Uno che compra o vende per contro d altri" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Commissionario'.

Schemi utili per Commissionario

  • Schema parole: 14
  • La soluzione inizia con C
  • La soluzione finisce con O
  • Schema iniziale: C_____________
  • Schema finale: __________ARIO

Le 14 lettere della soluzione Commissionario

C Como
O Otranto
M Milano
M Milano
I Imola
S Savona
S Savona
I Imola
O Otranto
N Napoli
A Ancona
R Roma
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Commissionario' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uno che compra o vende per contro d altri". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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