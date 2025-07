Compravende per altri nei cruciverba: la soluzione è Commissionario

Home / Soluzioni Cruciverba / Compravende per altri

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Compravende per altri' è 'Commissionario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMMISSIONARIO

Curiosità e Significato di Commissionario

Vuoi sapere di più su Commissionario? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 14 lettere nella pagina dedicata: Commissionario.

Perché la soluzione è Commissionario? Compravende per altri indica un’attività in cui una persona, chiamata commissionario, acquista o vende beni per conto di qualcun altro. È una figura professionale che agisce come intermediario, facilitando transazioni senza diventare proprietario effettivo delle merci. Questo ruolo è fondamentale in vari settori commerciali, garantendo affidabilità e trasparenza nelle operazioni. In sostanza, il commissionario lavora su incarico, rappresentando gli interessi del cliente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L articolo per altriGuidano per conto di altriSuccede con altriwriter scrive libri per conto d altriCondurre l azienda con altri

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Commissionario

Se ti sei imbattuto nella definizione "Compravende per altri", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

M Milano

M Milano

I Imola

S Savona

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N V R I E E D I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIVENIRE" DIVENIRE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.