Compra e vende azioni nei cruciverba: la soluzione è Trader
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Compra e vende azioni' è 'Trader'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
TRADER
Altre soluzioni:
DEALER
Curiosità e Significato di Trader
La parola Trader è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vende e compra titoli azionariCompra dai produttori e vende ai commerciantiUno che compra o vende per contro d altriCompra e vende caseCompra e vende titoli in Borsa per conto dei propri clienti
Come si scrive la soluzione Trader
Hai trovato la definizione "Compra e vende azioni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 6 lettere della soluzione Trader:
