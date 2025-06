Compra e vende titoli in Borsa per conto dei propri clienti nei cruciverba: la soluzione è Broker

Home / Soluzioni Cruciverba / Compra e vende titoli in Borsa per conto dei propri clienti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Compra e vende titoli in Borsa per conto dei propri clienti' è 'Broker'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BROKER

Curiosità e Significato... La parola Broker è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Broker.

Perché la soluzione è Broker? Un broker è un professionista o un'azienda che agisce come intermediario tra gli investitori e i mercati finanziari, acquistando e vendendo titoli in Borsa per conto dei clienti. Si occupa di eseguire ordini, offrendo consulenza e garantendo che le operazioni siano svolte in modo sicuro e regolamentato. È il partner affidabile per chi desidera investire nel mercato azionario con competenza e trasparenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Vende e compra titoli azionariTratta titoli di BorsaLa situazione in cui i titoli di Borsa volanoCompra dai produttori e vende ai commerciantiL indice dei titoli tecnologici alla Borsa di New York

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Compra e vende titoli in Borsa per conto dei propri clienti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

R Roma

O Otranto

K Kappa

E Empoli

R Roma

I S O T I N F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SFINITO" SFINITO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.