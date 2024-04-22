È anche detto leopardo delle nevi
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SOLUZIONE: IRBIS
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Perché la soluzione è Irbis? L'IRBIS è un felino affascinante che vive tra le montagne dell'Asia centrale. Con il suo manto maculato e la postura agile, si adatta perfettamente agli ambienti innevati e rocciosi. Questa creatura solitaria si muove silenziosa, cacciando prede di piccole e medie dimensioni. La sua presenza è un simbolo di forza e mistero, spesso associato a leggende locali. La sua esistenza ci ricorda quanto sia importante proteggere questi ambienti selvaggi e i loro abitanti.
È anche detto leopardo delle nevi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Irbis
In presenza della definizione "È anche detto leopardo delle nevi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Irbis'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È anche detto leopardo delle nevi
- Risposta: IRBIS
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: I____
- Inizia con: I
- Finisce con: S
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Irbis' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È anche detto leopardo delle nevi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il felino detto leopardo delle nevi Il leopardo delle nevi Così è anche detto il crampo degli scrivani È detto anche coguaro Sic gloria mundi detto
Altre definizioni collegate
Con anche: Vendevano anche ghiaccio e segatura
Con detto: Era detto Grande Anima
Con leopardo: Il leopardo americano