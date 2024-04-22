È anche detto leopardo delle nevi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È anche detto leopardo delle nevi' è 'Irbis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IRBIS

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Perché la soluzione è Irbis? L'IRBIS è un felino affascinante che vive tra le montagne dell'Asia centrale. Con il suo manto maculato e la postura agile, si adatta perfettamente agli ambienti innevati e rocciosi. Questa creatura solitaria si muove silenziosa, cacciando prede di piccole e medie dimensioni. La sua presenza è un simbolo di forza e mistero, spesso associato a leggende locali. La sua esistenza ci ricorda quanto sia importante proteggere questi ambienti selvaggi e i loro abitanti.

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È anche detto leopardo delle nevi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Irbis

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Lettere, schema e soluzione Definizione: È anche detto leopardo delle nevi

È anche detto leopardo delle nevi Risposta: IRBIS

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: I____

I____ Inizia con: I

I Finisce con: S

Le 5 lettere della soluzione

I Imola R Roma B Bologna I Imola S Savona

La soluzione 'Irbis' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È anche detto leopardo delle nevi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.