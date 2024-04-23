Il felino detto leopardo delle nevi

Home / Soluzioni Cruciverba / Il felino detto leopardo delle nevi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il felino detto leopardo delle nevi' è 'Irbis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IRBIS

Perché la soluzione è Irbis? L'IRBIS è un grande felino selvatico appartenente alla famiglia dei felidi, noto anche come leopardo delle nevi. Questo animale si distingue per il suo mantello spessa e maculato che gli permette di mimetizzarsi tra le montagne rocciose e le aree nevose dell'Asia centrale. La sua natura solitaria e la capacità di sopravvivere in ambienti estremi sono caratteristiche peculiari di questa specie. L'IRBIS rappresenta un simbolo di resilienza e adattabilità nella natura selvaggia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il felino detto leopardo delle nevi". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il felino detto leopardo delle nevi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Irbis

La definizione "Il felino detto leopardo delle nevi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il felino detto leopardo delle nevi" conferma che la soluzione 'Irbis' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Irbis

I Imola R Roma B Bologna I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il felino detto leopardo delle nevi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Irbis' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È anche detto leopardo delle neviIl leopardo delle neviFelino asiatico simile al leopardoGrosso felino delle neviCosì è anche detto il crampo degli scrivani