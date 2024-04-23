Il felino detto leopardo delle nevi
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SOLUZIONE: IRBIS
Perché la soluzione è Irbis? L'IRBIS è un grande felino selvatico appartenente alla famiglia dei felidi, noto anche come leopardo delle nevi. Questo animale si distingue per il suo mantello spessa e maculato che gli permette di mimetizzarsi tra le montagne rocciose e le aree nevose dell'Asia centrale. La sua natura solitaria e la capacità di sopravvivere in ambienti estremi sono caratteristiche peculiari di questa specie. L'IRBIS rappresenta un simbolo di resilienza e adattabilità nella natura selvaggia.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il felino detto leopardo delle nevi". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Il felino detto leopardo delle nevi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Irbis
La definizione "Il felino detto leopardo delle nevi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il felino detto leopardo delle nevi" conferma che la soluzione 'Irbis' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 5 lettere della soluzione Irbis
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il felino detto leopardo delle nevi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Irbis' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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