Libri messi in vendita a prezzo ridotto

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Libri messi in vendita a prezzo ridotto' è 'Remainder'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REMAINDER

Perché la soluzione è Remainder? I remainder sono libri che vengono venduti a prezzo ridotto rispetto al prezzo originale, spesso perché sono gli ultimi esemplari o perché la casa editrice vuole liberare spazio negli magazzini. Questi volumi, pur mantenendo il contenuto originale, sono spesso marchiati come ultimi pezzi o con etichette di sconto, facilitando l'acquisto da parte dei lettori attenti al budget. La loro presenza permette di accedere a opere di qualità a costi più bassi, offrendo un'opportunità di risparmio senza rinunciare alla lettura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Libri messi in vendita a prezzo ridotto". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Libri messi in vendita a prezzo ridotto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Remainder

In presenza della definizione "Libri messi in vendita a prezzo ridotto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Libri messi in vendita a prezzo ridotto" conferma che la soluzione 'Remainder' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Remainder

R Roma E Empoli M Milano A Ancona I Imola N Napoli D Domodossola E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Libri messi in vendita a prezzo ridotto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Remainder' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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