REMAINDER

Curiosità e Significato di "Remainder"

La soluzione Remainder di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Remainder per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Remainder? Nel contesto dei cruciverba, la soluzione REMAINDER può riferirsi a un libro che rimane in vendita a prezzo ridotto, ovvero un remainder in inglese, terminologia usata per indicare libri invenduti o giacenze che vengono offerte a sconto.

Come si scrive la soluzione: Remainder

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il libro venduto in saldo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

M Milano

A Ancona

I Imola

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

