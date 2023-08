Vendita che ha inizio con un prezzo base - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vendita che ha inizio con un prezzo base. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASTA

Significato/Curiosita : Vendita che ha inizio con un prezzo base

Punti vendita con il solo termine discount, che non rende lo stesso concetto in lingua inglese (dove richiama lo sconto nel senso comune di prezzo ribassato)... Iniziano con o contengono il titolo. asta – modo di compravendita asta – attrezzo sportivo, usato per il salto con l'asta asta – tipo di bastone impiegato nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Vendita che ha inizio con un prezzo base : vendita; inizio; prezzo; base; Tecnica di vendita inglese; Un tipo di vendita per corrispondenza; Introito della vendita ; Professioniste nella vendita di crocus; Rivendita di tessuti; La sua fine si taglia all inizio ; L inizio dell inizio ; inizio di burrasca; Gongola all inizio ; inizio di short; Una vendita a prezzo ascendente; Il prezzo più alto imponibile per legge lat; Un po di disprezzo ; Ridurre il prezzo ; A qualunque prezzo : costi costi; Un condimento a base di uova e guanciale; Nel base ball si effettua rigorosamente col guanto; Antica base commerciale all estero; Prominenza muscolare alla base del pollice; Il Manetta aiutante del commissario base ttoni;

