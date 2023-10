Una vendita a prezzo ascendente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una vendita a prezzo ascendente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASTA

Significato/Curiosità : Una vendita a prezzo ascendente

Una vendita a prezzo ascendente, conosciuta anche come asta o asta al rialzo, è un metodo di vendita in cui il prezzo di un oggetto o di un servizio parte da un livello base e viene gradualmente aumentato in risposta alle offerte dei potenziali acquirenti. L'asta può essere condotta in modo tradizionale, in cui i partecipanti fanno offerte verbali o gestuali, o in modo più moderno tramite piattaforme online. Durante l'asta, i partecipanti possono aumentare il prezzo offerto fino a quando nessun altro è disposto a fare un'offerta superiore. Il venditore può quindi accettare l'offerta più alta e concludere la vendita. Le vendite all'asta a prezzo ascendente sono spesso utilizzate per oggetti unici, opere d'arte, immobili o altri beni di valore in cui il prezzo può essere determinato dal mercato e dalla domanda dei potenziali acquirenti.

