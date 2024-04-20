Zeppa di difficoltà

SOLUZIONE: IRTA

Perché la soluzione è Irta? L'IRTA rappresenta un ostacolo che rende più complesso o complicato raggiungere un obiettivo, creando una barriera che richiede sforzo supplementare per essere superata. È come una barriera invisibile che aumenta la complessità di un compito. Questa difficoltà può essere di natura diversa, ma sempre provoca un aumento delle sfide da affrontare. In sintesi, l'IRTA si riferisce a un ostacolo che aumenta il livello di difficoltà di una situazione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Zeppa di difficoltà" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Zeppa di difficoltà". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Se la definizione "Zeppa di difficoltà" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Zeppa di difficoltà" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Irta:

I Imola R Roma T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Zeppa di difficoltà" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

