Spinosa, appuntita nei cruciverba: la soluzione è Irta

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Spinosa, appuntita' è 'Irta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IRTA

Curiosità e Significato di Irta

Vuoi sapere di più su Irta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Irta.

Perché la soluzione è Irta? Spinosa, appuntita si riferisce a qualcosa con una forma acuta o pungente, come le spine di alcune piante o gli spuntoni. La parola italiana irta descrive proprio questa caratteristica: qualcosa che è irto di spine o aculei, spesso usato per indicare un ambiente o una superficie spinosi e difficile da attraversare. Un termine utile per evocare immagini di natura selvaggia e impervia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pianta spinosaPianta spinosa con fiori bianchi gialli o rossiUna spina dorsale spinosaAppuntita o perspicaceSpinosa o intrattabile

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Irta

Non riesci a risolvere la definizione "Spinosa, appuntita"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

R Roma

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N E I O P Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OPZIONE" OPZIONE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.