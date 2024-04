La Soluzione ♚ Lo sono sia gli Inglesi che i Gallesi che gli Scozzesi La definizione e la soluzione di 10 lettere: Lo sono sia gli Inglesi che i Gallesi che gli Scozzesi. BRITANNICI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo sono sia gli inglesi che i gallesi che gli scozzesi: I britannici (Britons) sono i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'Isola di Man, delle Isole del Canale e dei Territori d'oltremare britannici. Sono spesso confusi con gli inglesi (abitanti dell'Inghilterra), che d'altronde possono definire sé stessi Britons, ovvero Britanni, un insieme di popoli celtici abitanti nell'Inghilterra all'epoca della conquista romana della Britannia, anche se in seguito ad una serie di invasioni (da parte dei Romani prima, quindi degli Anglosassoni, dei Vichinghi e dei Normanni) la lingua celtica in molte zone dell'Inghilterra è stata in parte dimenticata e la cultura dei Britanni ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: I britannici (Britons) sono i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'Isola di Man, delle Isole del Canale e dei Territori d'oltremare britannici. Sono spesso confusi con gli inglesi (abitanti dell'Inghilterra), che d'altronde possono definire sé stessi Britons, ovvero Britanni, un insieme di popoli celtici abitanti nell'Inghilterra all'epoca della conquista romana della Britannia, anche se in seguito ad una serie di invasioni (da parte dei Romani prima, quindi degli Anglosassoni, dei Vichinghi e dei Normanni) la lingua celtica in molte zone dell'Inghilterra è stata in parte dimenticata e la cultura dei Britanni ... britannici m pl plurale di britannico Sostantivo britannici ( approfondimento) m pl plurale di britannico Sillabazione bri | tàn | ni | ci Etimologia / Derivazione vedi britannico Sinonimi anglosassoni, inglesi, anglici, britanni Altre Definizioni con britannici; sono; inglesi; gallesi; scozzesi; Sono in testa alla graduatoria; Così sono pochi cigni; Tiene informati gli Inglesi; Il molo nei porti inglesi; Ammanta le colline scozzesi; Le isole scozzesi con la baia di Scapa Flow; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lo sono sia gli Inglesi che i Gallesi che gli Scozzesi

BRITANNICI

