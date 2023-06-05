Lo è il kilt

SOLUZIONE: SOTTANINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è il kilt" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è il kilt". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Sottanino? Il termine si riferisce a un capo di abbigliamento tradizionale scozzese, caratterizzato da una gonna lunga e pieghettata, spesso realizzata in tessuto tartan. Questo indumento rappresenta un simbolo di identità culturale e appartenenza a una comunità. La sua forma può risultare più o meno aderente, e talvolta si abbina a giacche e accessori specifici. La sua presenza nelle cerimonie e negli eventi ufficiali sottolinea il suo ruolo di elemento distintivo e di orgoglio nazionale.

Per risolvere la definizione "Lo è il kilt", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è il kilt" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sottanino:

S Savona O Otranto T Torino T Torino A Ancona N Napoli I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è il kilt" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

