Controllo continuativo di un fenomeno
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Controllo continuativo di un fenomeno' è 'Monitoraggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MONITORAGGIO
Perché la soluzione è Monitoraggio? Il monitoraggio rappresenta l'osservazione costante di un fenomeno per valutarne l'andamento nel tempo. Questa attività permette di raccogliere dati utili a comprendere eventuali cambiamenti o problemi che si presentano, facilitando interventi tempestivi e mirati. Attraverso il monitoraggio si può verificare l'efficacia di misure adottate o individuare criticità prima che diventino gravi. La sua importanza si evidenzia in diversi contesti, dall'ambiente alla salute pubblica, garantendo una gestione più efficace delle risorse e delle situazioni.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Controllo continuativo di un fenomeno". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Controllo continuativo di un fenomeno nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Monitoraggio
La soluzione associata alla definizione "Controllo continuativo di un fenomeno" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Controllo continuativo di un fenomeno" conferma che la soluzione 'Monitoraggio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Monitoraggio
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Controllo continuativo di un fenomeno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Monitoraggio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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