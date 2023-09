Controllo medico tramite immagini su un video - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Controllo medico tramite immagini su un video. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : MONITORAGGIO

Significato/Curiosita : Controllo medico tramite immagini su un video

Non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. i contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze... La medicina (monitoraggio della pressione di un paziente), l'idraulica (monitoraggio del livello dei fiumi), la sociologia (monitoraggio delle preferenze... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Controllo medico tramite immagini su un video : controllo; medico; tramite; immagini; video; Ci va chi perde il controllo di se stesso; Enciclica di Paolo VI sui problemi del controllo delle nascite; Un controllo della velocità; La parte di reddito di uno Stato che sfugge al controllo fiscale; Accurato controllo ; Il medico dell infarto; Lo è il medico non specializzato; Il numero del medico ; Lo si attende dal medico ; La parcella del medico ; Introdotto in vena tramite ago; Ottenere tramite ricatti e minacce; Svuotata dei liquidi tramite sistemi di deflusso; Messaggi inviati tramite cellulare; Capta tramite onde; Il cartellone pubblicitario in cui si susseguono immagini diverse; immagini sacre ortodosse; Social creato nel 2010 in cui catalogare immagini ; Crea immagini liriche; Cambia immagini nel video non in uso del PC; È virtuale nei video game; Il video che insegna online; Un video musicale; Candy Crush Saga : video game = Dungeons and Dragons : x; Popolarissimo sito web per condividere video ;

Cerca altre Definizioni