Consente un abbronzatura quasi integrale

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Consente un abbronzatura quasi integrale' è 'Topless'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOPLESS

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Perché la soluzione è Topless? Il termine TOPLESS si riferisce a una pratica che permette di ottenere un’abbronzatura quasi integrale, eliminando la copertura tradizionale di tessuti sulla parte superiore del corpo. Questa scelta, spesso associata a spiagge e ambienti dedicati, favorisce un’esposizione più ampia ai raggi solari, contribuendo a un colorito uniforme e naturale. La libertà di mostrarsi senza indumenti sopra la vita rappresenta un modo per godere del sole in modo più completo, rispettando le preferenze individuali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Consente un abbronzatura quasi integrale". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Consente un abbronzatura quasi integrale nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Topless

Questa pagina è dedicata alla definizione "Consente un abbronzatura quasi integrale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Consente un abbronzatura quasi integrale" conferma che la soluzione 'Topless' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Topless

T Torino O Otranto P Padova L Livorno E Empoli S Savona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Consente un abbronzatura quasi integrale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Topless' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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