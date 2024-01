La definizione e la soluzione di: Essere quasi uguale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Equivalenza. il carattere tipografico ˜ può anche voler dire "quasi uguale a", "uguale circa a" sia in senso di approssimazione, come in analisi numerica...

Italiano

Verbo

intrans|it somigliare (vai alla coniugazione)

essere affine

Sillabazione

so | mi | glià | re

Pronuncia

IPA: /somi'are/

Etimologia / Derivazione

dal latino similiare, derivazione di similis cioè "simile"

Sinonimi

assomigliare, rassomigliare, sembrare, ricordare, avvicinarsi

(letterario) paragonare, confrontare

Contrari

differenziarsi

Varianti