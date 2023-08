Vi fanno rientro gli aerei militari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi fanno rientro gli aerei militari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BASE

Significato/Curiosita : Vi fanno rientro gli aerei militari

Dell'esercitazione militare nato denominata "cold stream" e svoltasi in sardegna nel novembre 1971 era previsto il decollo di nove aerei militari lockheed c-130... base è uno dei tre operatori di telefonia mobile belga. compete con proximus di proprietà di belgacom e orange. fa parte dei gruppi telenet group e kpn... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Vi fanno rientro gli aerei militari : fanno; rientro; aerei; militari; Che fanno meravigliare; fanno tutto per interesse; fanno trepidare; fanno tutto tuo; Quando i fanno ooh canta Povia; rientro di spese già sostenute; Protegge i veicoli spaziali al rientro nell atmosfera; Beneficiario del rientro al circolo; Il mese del rientro dopo le ferie; Una seccatura del rientro ; Quelli aerei sono nominativi; Negli aerei viene detta barra di comando fra; Accomuna e raggruppa aerei e uccelli; Allungano le vacanze ma non sono gli scioperi aerei ; Sugli aerei è nera ma non è una viaggiatrice ansiosa; Una sigla sui nostri automezzi militari ; Tra i militari spesso segue l ordine di attenti; Sommozzatori militari ; Operazioni militari per conquistare una rocca; Così sono detti certi gruppi paramilitari ;

Cerca altre Definizioni