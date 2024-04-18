La biblica città dalle fragili mura

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La biblica città dalle fragili mura' è 'Gerico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GERICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La biblica città dalle fragili mura" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La biblica città dalle fragili mura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Gerico? Gerico è conosciuta come la città biblica famosa per le sue mura fragili che crollarono sotto le mura degli Israelites dopo un lungo assedio. Questa città rappresenta un esempio di come le fortificazioni possano essere vulnerabili e di come la fede possa portare alla vittoria. La storia di Gerico evidenzia l'importanza delle strategie e della determinazione nel superare ostacoli apparentemente insormontabili. La sua importanza storica e simbolica resta evidente nella cultura e nella religione.

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La biblica città dalle fragili mura nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Gerico

La soluzione associata alla definizione "La biblica città dalle fragili mura" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La biblica città dalle fragili mura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Gerico:

G Genova E Empoli R Roma I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La biblica città dalle fragili mura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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